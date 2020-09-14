«Тряхнула стариной»: Кристина Асмус в мини-шортах совершила кульбит на пляже

Кристина Асмус после разрыва с мужем Гариком Харламовым погрузилась в карьеру. Съемки, театральные и интернет-проекты идут один за другим в ее плотном рабочем графике. Один их последних — «Золото Геленджика» на ТНТ. В нем она участвует в качестве ведущей наряду с Тимуром Родригесом и Иваном Охлобыстиным.

Нетрудно догадаться, что записывалась программа на сочинском побережье. Недавно звезда «Текста» показала в Сети необычные яркие наряды, в которых она предстала перед телевизионной камерой. Ее золотой образ немало тогда впечатлил публику.

И вот новый лук, не менее интригующий. На сей раз Кристина предстала в черных шортах мини с металлическими пуговицами и облегающем топе на тонких лямках. На голове Асмус красовался черный парик с челкой, в котором с трудом узнавалась знаменитая блондинка. Жена комика на съемочной площадке мастерски выполнила кульбит.

«А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», — подписала она кадры в личном блоге.

Восторгу публики не было предела! «Вот это тряхнула стариной!», «Фантастика! Это вы сами? Не каскадер?», «Какие необычные таланты у вас обнаруживаются, не ожидала», «Как круто! Раз 20 пересмотрела!» — прокомментировали видео фолловеры.