«Хороша!»: Пугачева восхитилась 47-летней Высоцкой в хлопковом белоснежном сарафане

47-летняя Юлия Высоцкая вместе с мужем прилетела в Италию на кинофестиваль. В микроблоге телеведущая поделилась с подписчиками свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры на балконе своего гостиничного номера. Примечательно, что снимок возлюбленной 83-летнего Андрея Кончаловского оценила и Примадонна отечественной эстрады.

Так, Алла Пугачева не смогла оставить без внимания фото Высоцкой, на котором теледива предстала в хлопковом белоснежном сарафане стиля бэби-долл. При этом акцент знаменитость сделала на ногах дополнив образ молодежными кроссовками. В одном из интервью актриса призналась, что она не позволяет себе лакомиться фаст-фудом. По словам Юлии, на кухне у хорошей хозяйки всегда должен быть свежий хлеб и правильное масло.

Алла Борисовна по достоинству оценила снимок Юлии Высоцкой, сделав возлюбленной режиссера комплимент. Не секрет, что Примадонна крайне редко пользуется соцсетями и практически не следит за обновлениями в Instagram. Об этом высказывался еще поп-король сцены Филипп Киркоров, который дал понять, что его бывшая жена далека от всех этих новинок с гаджетами и приложениями. Однако певица все-таки обзавелась собственным микроблогом и время от времени выходит на связь с поклонниками.

«Хороша! Поздравляем», — обратилась к актрисе Примадонна.

Как сообщалось ранее, Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи». Именно с этим супругу режиссера и поздравила певица.