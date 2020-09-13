«Снял исподтишка»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву в купальнике на шезлонге

Поклонники пришли в восторг, увидев 71-летнюю Аллу Пугачеву в купальнике. Шоумен Максим Галкин запечатлел Примадонну отечественной эстрады на шезлонге. Дав понять, что этот кадр он сделал в тайне от самой певицы. Примечательно, что архивное летнее фото артистки появилось на одной из ее фан-страничек, однако ранее этот же снимок публиковал в личном профиле сам телеведущий. В кадре певица предстала в эффектном мини, похваставшись роскошными формами: стройными ножками, точеной талией, красивой линией декольте и тонкими щиколотками. Фанаты знаменитости не смогли найти изъяна в фигуре Примадонны. Настолько молодо и привлекательно она выглядит.

«Любимая загорает!! Снял исподтишка, не любит когда ее фотографируют», — подметил шоумен.

Судя по геолокации, пляжный снимок Аллы Борисовны был сделан в Юрмале. До пандемии артистка практически каждое лето проводила на Балтийском море в Прибалтике. Здесь же с семьей отдыхал и композитор Игорь Николаев. Певица уже давно дружит с музыкантом.