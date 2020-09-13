«Снял исподтишка»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву в купальнике на шезлонге

Поклонники пришли в восторг, увидев 71-летнюю Аллу Пугачеву в купальнике. Шоумен Максим Галкин запечатлел Примадонну отечественной эстрады на шезлонге. Дав понять, что этот кадр он сделал в тайне от самой певицы. Примечательно, что архивное летнее фото артистки появилось на одной из ее фан-страничек, однако ранее этот же снимок публиковал в личном профиле сам телеведущий. В кадре певица предстала в эффектном мини, похваставшись роскошными формами: стройными ножками, точеной талией, красивой линией декольте и тонкими щиколотками. Фанаты знаменитости не смогли найти изъяна в фигуре Примадонны. Настолько молодо и привлекательно она выглядит.
«Любимая загорает!! Снял исподтишка, не любит когда ее фотографируют», — подметил шоумен.
Судя по геолокации, пляжный снимок Аллы Борисовны был сделан в Юрмале. До пандемии артистка практически каждое лето проводила на Балтийском море в Прибалтике. Здесь же с семьей отдыхал и композитор Игорь Николаев. Певица уже давно дружит с музыкантом.
«Как она похорошела, не узнать!!», «Народ просто ахнул!», «Аллуся, наша любимая! Ну, какая же красавица», «Вот что любовь делает с людьми, расцвела», «Замечательно выглядит, какая стройная» «Ножки просто супер», «Словно девочка» «Фигурка загляденье, восхитительная», «Любим вас!! Прекрасная и очаровательная», «Ну как вами не восхищаться, выглядите превосходно», «Максиму очень повезло, такая эффектная женщина рядом», — такие комментарии появились под снимком певицы.