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Лариса Гузеева призналась, что 20-летняя дочь выплюнула обед ей в руку

Такая ситуация произошла, когда Ольге Бухаровой не понравилась еда, приготовленная звездной мамой.

Лариса Гузеева призналась, что 20-летняя дочь выплюнула обед ей в руку
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Недавно Лариса Гузеева рассказывала, как неожиданно для себя научилась готовить. В длительной командировке во Владивостоке актриса просто купила плиту и решила сама варить обеды  и ужины. Балует домашней пищей телеведущая своих домочадцев и сейчас. Правда, не всем ее стряпня бывает по душе. В очередном выпуске программы «На дачу!» Гузеева телеведущая рассказала захватывающую историю.

По словам актрисы, ее 20-летняя дочь Ольга не ест мясо и вообще очень разборчива в еде. Недавно ей не понравился обед, который приготовила мама, поэтому она попросила протянуть руку, куда и выплюнула пищу. А на все возмущения Гузеевой ответила, что просто было невкусно.

В скором времени телеведущая вновь вернется в кино. После почти 6-летнего перерыва на съемочной площадке ее хочет видеть в своей картине режиссер Валерия Гай Германика. Гузеева сыграет одну из главных ролей в монодраме «Жанна».

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