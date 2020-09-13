Поцелуй с Моргенштерном: Клава Кока взорвала стадион на своем первом большом концерте

Первый большой концерт Клавы Коки прошел с триумфом: полная ВТБ-арена, смелые образы и необычные постановки. Чего только стоил полет исполнительницы над сценой в ванне. Эффектности шоу добавило появление на сцене Моргенштерна, который трогательно поцеловал исполнительницу. После выступления Клава поблагодарила фанатов в Instagram и посоветовала никого не слушать на пути к своей мечте.

«Мой первый стадион, а ведь 5 лет назад меня слали со всех музыкальных конкурсов. Милые, никого не слушайте на пути к своей мечте! Этот день стал самым счастливым в моей жизни», — написала Кока.

Подписчики также поблагодарили артистку за шоу, оставив восторженные отзывы в комментариях.

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В 2015 году Клава Кока выиграла конкурс «Молодая кровь», после которого подписала контракт с «Black Star». Первый трек записала уже в следующем году совместно с Ольгой Бузовой. Популярность певице два года назад принесла песня «Влюблена в МДК».