Снова завидный холостяк: Евгений Папунаишвили расстался с итальянской женой

Роман хореографа Евгения Папунаишвили с итальянским стилистом Салимой Бижабер несколько лет назад привел к свадьбе. У пары родилась дочь София, которой в этом году исполнится три года. Кстати, девочка появилась на свет в день рождения танцора – 11 декабря. Но недавно пара рассталась. Об этом сообщает «СтарХит».

Выяснилось, что Евгений не виделся с женой и дочкой с самого начала весны. Только на днях Салима приехала вместе с Софией в Москву. Однако, по словам близких друзей танцора, между супругами уже давно пробежала черная кошка.

Сейчас Папунаишвили принимает участие как член жюри в проекте телеканала «Россия 1» «Удивительные люди».

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Недавно о расставании объявила и другая звездная пара. После долгого молчания Анастасия Решетова все-таки призналась, что их отношения с Тимати закончились. Она поблагодарила рэпера за шесть счастливо прожитых лет и пообещала вырастить сына достойным человеком.