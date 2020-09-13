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«Именно индусы придумали камасутру»: Мария Арбатова рассказала о жизни с индийским мужем

Как отметила 63-летняя писательница, ей очень повезло с любимым человеком.

«Именно индусы придумали камасутру»: Мария Арбатова рассказала о жизни с индийским мужем
Арбатова счастлива со своим третьим мужем/http://globallookpress.com/

Писательница Мария Арбатова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о жизни со своим индийским мужем финансовым аналитиком Шумитом Датта Гуптой. Он, как известно, на десять лет моложе жены, но это обстоятельство не мешает им быть счастливыми.

Мария Арбатова с третьим мужем. Фото
Арбатова счастлива с третьим мужем/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Мне очень повезло с моим индийским мужем. Кстати, именно индусы придумали камасутру. Индийские мужчины более ответственны по отношению к семье. Они воспитаны по-другому. Они более тонко организованы. Больше любят детей. Они вкуснее готовят, чем русские».

Мария Арбатова

Как заметила звезда, в их союзе они оба лидеры. «Мы научилась дополнять другу друга. Когда это не первый брак, то уже знаешь, что делать нельзя», — заметила она.

Напомним, что Мария Арбатова до свадьбы с индийцем дважды была замужем. Ее первым мужем был певец Александр Мирошник. От него у нее два сына. Вторым мужем писательницы был политический эксперт Олег Вите.

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