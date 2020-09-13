Грязная шутка не прошла: Ирина Шейк подала в суд на российского рэпера

Супермодель из России Ирина Шейк подала в суд на молодого рэпера Вову Горяинова. Недавно парень выпустил песню, в которой пел: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк». Скабрезные стихи не понравились известной красавице, и очень скоро начинающему артисту пришла повестка в суд, которую он тут же выложил в социальные сети.

Владимир поменял скандальную строчку, и в новой версии она звучит, как «Я делаю милкшейк для самой Ирины Шейк». Правда, это не убережет его от судебного разбирательства, ведь старый вариант песни уже успел разойтись по интернету. Впрочем, юношу, очевидно, не пугает иск от звезды подиума, ведь он дает ему так необходимый любому современному артисту хайп.

«Она подала в суд. Трек «Милкшейк» не выйдет… Вы можете поблагодарить Ирину Шейк», — написал Володя в Instagram, опубликовав забавное видео про свою скандальную песню.

А в «сториз» у парня есть запись с его концерта, где он со зрителями скандирует имя модели. Рэпер отметил на ролике свою оппонентку и написал, что публика поддерживает ее. То ли артист подначивает модель на громкое судебное разбирательство, то ли, наоборот, пытается ее задобрить. Сразу вспоминается фраза из старого интернет-мема: «Пацан к успеху шел».