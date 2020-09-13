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Любовь Толкалина готовится к свадьбе с британским композитором Саймоном Бассом

Англичанин присутствовал на торжестве наследницы Егора Кончаловского Марии Михалковой.

Любовь Толкалина готовится к свадьбе с британским композитором Саймоном Бассом
Толкалина может скоро выйти замуж/http://globallookpress.com/

Актриса Любовь Толкалина поймала букет невесты на свадьбе своей дочери от режиссера Егора Кончаловского Марии Михалковой-Кончаловской. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ звезда заявила, что счастлива за наследницу.

Саймон Басс. Фото
Толкалина собралась замуж за Саймона Басса/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я самая высокая, поэтому, наверное, поймала букет невесты. Когда буду выходить сама замуж, то сошью себе красивое платье».

Любовь Толкалина

Интересно, что возлюбленный Толкалиной 54-летний британский композитор Саймон Басс также посетил свадьбу наследницы Толкалиной. Мужчина активно общался со всеми гостями праздника. Правда, пока Толкалину замуж он не звал, но она верит, что это рано или поздно произойдет.

Напомним, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались много лет назад. При этом они сохранили добрые отношения. К примеру, на свадьбе своей дочери звезды мило общались друг с другом. Толкалина даже вручила бывшему мужу лепестки роз, чтобы он поздравил молодоженов.

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