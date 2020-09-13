«Это тот же самый «Синий кит»: Владимир Соловьев рассказал об опасности TikTok

Популярный телеведущий Владимир Соловьев в своем YouTube-шоу «СоловьевLive» заговорил о влиянии приложения TikTok на нынешнее поколение. По мнению журналиста, данная социальная сеть — это пример современной манипуляции обществом: ее пользователи постоянно выполняют чьи-то задания и челленджи, и явление достаточно массовое, охватывающее весь мир. Но эту новую технологию можно использовать, как в хороших, так и в плохих целях.

Соловьев подчеркнул, что не выступает за или против TikTok, но он в видит в нем инструмент массовой манипуляции людьми. Ведущий сделал о популярном приложении несколько довольно смелых высказываний.

«Это тот же самый «Синий кит», когда тебе дается задание, и тебе надо его выполнять. Точно по этой же технологии тебе говорят: «А теперь мы все собираемся, берем ленточки и идем массовкой». То есть, это управление толпой», — говорит журналист. «И я этой аудитории должен что-то объяснять про Федора Михайловича Достоевского? Да они не поймут, о чем я говорю, — у них в «ТикТоке» другие задания. Ими манипулируют, они вообще не ведают, что творят. Они мыслят, как бабочки-однодневки. Им важен хайп. Они выполняют чужие задания и надеются, что в конце их ждет приз. Этот приз — возможность жить за границей».

А вы согласны с мнением Владимира Соловьева?