«Вы все были рядом»: Соловьев накинулся на Охлобыстина и других звезд за трагедию с Ефремовым

Провокационный телеведущий Владимир Соловьев в свежем выпуске своего YouTube-шоу «СоловьевLive» затронул тему суда над актером Михаилом Ефремовым. Он назвал этот громкий процесс «Ефремов против Пашаева», потому что, по мнению журналиста, трагически погибший водитель Сергей Захаров и его семья никого не интересовали.

По словам Соловьева, публику волновало, как Ефремов провел первую ночь в СИЗО, надо ли ему знать блатные правила, есть ли в камере телевизор. Многие поспешили попиариться на личности актера, которого телеведущий называет ничтожеством, алкоголиком и преступником, а о погибшем — простом человеке из народа — все забыли. Зато у общества появилась новая звезда — адвокат Пашаев.

Соловьев отмечает, что из всего произошедшего ни публика, ни сам Ефремов не поняли главного. Появилась полемика о том, что Пашаев виноват в суровом приговоре актеру. И теперь во всех бедах звезды кино виноват как бы адвокат, а сам он так и не испытал раскаяния, не понял, что фактически убил человека.

Ведущий подчеркнул, что вся гламурная тусовка и шоу-бизнес знали о моральном разложении Ефремова, но не попытались его остановить. Он назвал их всех соучастниками произошедшего преступления.

«На ваших глазах произошло абсолютное разложение личности, и вы все были рядом… — обратился Соловьев к отечественным знаменитостям. — Тот же очень уважаемый мной Охлобыстин, я считаю его замечательным актером и очень хорошим человеком, и я понимаю — это (Ефремов, — прим. авт.) его друг. Но у меня всего лишь один вопрос. Ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым дружил, превратился в это чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека».

Соловьев резюмировал, что, когда Пашаев становится героем дня, это значит, что общество сходит с ума. По мнению ведущего, это все демонстрирует упадок русской культуры.