«Невероятно!»: через 20 лет Джованна Антонелли повторила танец живота из «Клона»

В 2001-м году состоялась мировая премьера бразильского сериала «Клон», а в 2004-м – российская. С тех пор прошло немало лет, однако многосерийную ленту любят зрители до сих пор, а танцы знойной Жади все еще тиражируются в Сети. Что говорить – от характерных движений животом красавицы в восточных нарядах глаз не оторвать.
44-летняя Джованна Антонелли, сыгравшая арабскую возлюбленную бразаильца-Лукаса, решила вспомнить прошлое и станцевала под знакомую мелодию, эффектно двигая бедрами в такт музыке. Видео со своим знойным бэллидэнс актриса обнародовала в личном блоге.
«Узнаем нашу Жади!», «Вау! Хороша!», «Космическое видео, смотреть можно бесконечно», «Жади в отличной форме!», «Эта девушка еще задаст жару!», «Ой-ой-ой! Кто это? Невероятно! Со времен «Клона» все та же!» — восхищаются поклонники Джованны Антонелли на разных языках в ее аккаунте Instagram.