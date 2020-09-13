«Невероятно!»: через 20 лет Джованна Антонелли повторила танец живота из «Клона»

В 2001-м году состоялась мировая премьера бразильского сериала «Клон», а в 2004-м – российская. С тех пор прошло немало лет, однако многосерийную ленту любят зрители до сих пор, а танцы знойной Жади все еще тиражируются в Сети. Что говорить – от характерных движений животом красавицы в восточных нарядах глаз не оторвать.

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44-летняя Джованна Антонелли, сыгравшая арабскую возлюбленную бразаильца-Лукаса, решила вспомнить прошлое и станцевала под знакомую мелодию, эффектно двигая бедрами в такт музыке. Видео со своим знойным бэллидэнс актриса обнародовала в личном блоге.