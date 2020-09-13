«Жизнь других» в Швеции: декрет для мужчин и студия Леди Гага
Жанна Бадоева
Звездный гость
Поженятся ли Илья Авербух и Лиза Арзамасова: видеопредсказание
Видео

Глаз не оторвать: Климова позировала в хамаме, стоя на голове в купальнике-бандо

Актриса отдыхает в Турции вместе с 18-летней дочерью Лизой.

Глаз не оторвать: Климова позировала в хамаме, стоя на голове в купальнике-бандо
Екатерина Климова. Фото Global look press.

42-летняя актриса Екатерина Климова решила устроить себе отдых по-взрослому и отправилась отдыхать в Турцию без младших детей. Компанию ей составила только лишь 18-летняя дочь Лиза. Для звезды сериала «Бедная Настя» это действительно редкий случай. Мать четверых детей практически все свое свободное время проводит с наследниками.

Расположившись в шикарном пятизвездочном отеле с тремя ресторанами в Сиде, любимица публики с первого же дня пребывания на курорте стала радовать своих почитателей пляжными кадрами. Она уже успела блеснуть фигурой и крупной татуировкой на бедре возле водопада. И вот новые кадры.

На сей раз Екатерина пошла дальше и устроила настоящую фотосессию в турецкой бане. Климова предстала в белом купальнике с лифом бандо. Звезда эффектно вставала перед объективом камеры, меняя позы. Но, пожалуй, самой эффектной фотографией оказалась та, где она предстала в стойке на голове.

Климова позировала в хамаме. Фото
Климова позировала в хамаме. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Тэги

баняЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиЕкатерина Климова татуировкийогаНовости googleотдых звезд