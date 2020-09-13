Глаз не оторвать: Климова позировала в хамаме, стоя на голове в купальнике-бандо

42-летняя актриса Екатерина Климова решила устроить себе отдых по-взрослому и отправилась отдыхать в Турцию без младших детей. Компанию ей составила только лишь 18-летняя дочь Лиза. Для звезды сериала «Бедная Настя» это действительно редкий случай. Мать четверых детей практически все свое свободное время проводит с наследниками.

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Расположившись в шикарном пятизвездочном отеле с тремя ресторанами в Сиде, любимица публики с первого же дня пребывания на курорте стала радовать своих почитателей пляжными кадрами. Она уже успела блеснуть фигурой и крупной татуировкой на бедре возле водопада. И вот новые кадры.

На сей раз Екатерина пошла дальше и устроила настоящую фотосессию в турецкой бане. Климова предстала в белом купальнике с лифом бандо. Звезда эффектно вставала перед объективом камеры, меняя позы. Но, пожалуй, самой эффектной фотографией оказалась та, где она предстала в стойке на голове.