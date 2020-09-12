«Больно даже шептать»: Асмус накануне важной съемки сообщила о проблемах со здоровьем

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус месяц была в командировке – вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом актриса снималась в новом проекте канала ТНТ «Золото Геленджика». Обязательства были настолько жесткими, что звезда даже не смогла попасть на первый в жизни дочери школьный звонок.

По возвращении с юга Асмус с головой ушла в работу в театре Ермоловой, в труппе которого служит уже 8 лет. И так усердно, что приключилась беда – она потеряла голос.

«Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить», — сокрушается Асмус.

Асмус попросила подписчиков чем-то помочь – советы, лайфхаки, секреты реанимации голоса. В комментариях подписчики поспешили оказать «первую помощь» любимице. Куча народных рецептов, лекарств, врачей – рекомендации Асмус получила самые разнообразные.

Ранее мы писали, что для съемок в проекте «Золото Геленджика» Асмус облачалась в металлическое «золотое» платье. Оно настолько сильно сковывало движения, что даже ходить в нем актрисе было тяжело. Зато эффектно.