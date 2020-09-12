«День стал еще ярче!»: Собчак показалась в красном платье макси с рукавом «летучая мышь»

Телеведущая и блогер Ксения Собчак активно внедряет в свой гардероб женственные и романтичные наряды. За последнее время она настолько сильно изменила свой стиль, что не заменить перемены невозможно. Хотя сама блондинка признается, что чувствует себя в подобных аутфитах волком в овечьей шкуре, тем не менее она с завидной регулярностью облачается в длинные платья с рюшами и кружевами.

На этот раз Собчак выгуляла красное платье в пол с рукавами «летучая мышь». Несмотря на широкую юбку, оно подчеркнуло тонкую талию звезды.

«Успела насладиться сентябрьским солнцем! Благодаря платью день стал еще ярче!», — подписала снимок Собчак.

Поклонники поспешили прокомментировать наряд журналистки. «Платье огонь», «Красотка», «Платье просто супер», «Классное платье, самое то для яркой фотографии. Надо тоже такого цвета приобрести, чтобы быть ярким пятном в инсте», «Вот прям ХАРАКТЕР. Однозначно ваше платье», — считают некоторые.

Кстати, красный цвет в одежде любят многие звезды. Например, певица Валерия недавно для прогулки по городу выбрала брючный костюм. В музей на выставку в красном отправилась Светлана Бондарчук – тоже в костюме, но более свободного, чем у Валерии, кроя.