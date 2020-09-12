«Мы едем, едем, едем»: Галкин с Пугачевой записали забавное видео для поклонников

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти 20 лет. Они воспитывают шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, которые первого сентября стали первоклассниками. Однако не так давно поползли слухи о том, что в самой знаменитой паре отечественного шоу-бизнеса не все гладко. Якобы, вот-вот Галкин и Пугачева разведутся. И хотя шоумен опроверг эту информацию лично, обсуждения не утихают.

На фоне сплетен Алла и Максим стали чаще появляться вместе. Например, не так давно Примадонна появилась в гостях на шоу «Музыкалити», которое ведет ее муж. А сейчас они снова записали совместное видео, тем самым подчеркивая – они вместе и все у них замечательно. В салоне автомобиля телеведущий включил камеру.

«Ну говори что-нибудь», — попросила Пугачева Галкина. «А что нужно сказать?», — удивился Максим. И тогда Алла запела: «Мы едем, едем, едем, в далекие края». Примадонна замолчала, а потом рассмеялась: «А там дальше глупости: «хорошие соседи».

«Короче, всем привет!», — помахал рукой подписчикам Галкин.

И многие заметили, как непринужденно ведут себя муж и жена. «Какие красивые и счастливые!», «Вы ж наши любимые! Аллочка, как всегда бесподобна!!!», «Алла Борисова, Вы какая-то совсем красивая!», «Как хорошо, что Аллы Борисовны стало больше в ваших сторисах и постах, «Приятно смотреть», — пишут люди.