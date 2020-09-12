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«Открытка из Петербурга»: Брухунова появилась на берегах Невы в тренче Burberry шоколадного оттенка

Жена Евгения Петросяна улетела в Северную столицу с подругой.

«Открытка из Петербурга»: Брухунова появилась на берегах Невы в тренче Burberry шоколадного оттенка
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Совсем недавно 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян возвратились из отдыха в Сочи. Почти две недели отпуска пролетели быстро, но насыщенно – Брухунова выгуляла все свои припасенные аутфиты, а Петросян обуздал морскую стихию, освоив гидроцикл.

Пробыв считанное количество дней в Москве, Татьяна Брухунова отправилась в Санкт-Петербург. Девушка призналась, что уже год не была в Северной столице. Она посетила Юсуповский дворец, прогулялась по Новой Голландии, а также по Невскому проспекту. И запечатлелась на фоне Исаакиевского собора в шоколадном тренче Burberry и с мини-сумочкой Chanel.

«Открытка из Петербурга», — подписала снимок девушка.

Кстати, в подобном плаще от знаменитого бренда, только песочного цвета, на прогулку выбралась другая знаменитость – певица Валерия. По замечаниям многих стилистов, этот предмет гардероба в нынешнем сезоне не сдает лидирующих позиций. И его уже поспешила приобрести, к примеру, модница Ксения Бородина.

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