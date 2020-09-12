«Фильм, который никто никогда не вспомнит»: Седокова не оценила «Довод»

Фильм «Довод» британского режиссера Кристофера Нолана вышел в российский прокат 3 сентября этого года. Это первый блокбастер, появившийся на экранах после пандемии.

За две недели картина собрала примерно 130 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов. И это при том, что количество людей в общественных местах все еще строго регулируется.

Летом эксперты прогнозировали, что «Довод» может провалиться в прокате: на рекламу фильма и многочисленные переносы релиза были потрачены еще большие суммы, чем на производство фильма.

Многие критики сравнили картину с предыдущими работами режиссера, в которых уже затрагивалась тема времени, — «Начало» и «Интерстеллар».

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В основе сюжета — уже привычный для массового зрителя мотив спасения мира. Но режиссер отошел от классической подачи темы: на этот раз мир спасают не от обычного оружия, а от угрозы игр со временем.

«Довод» — это фильм на «подумать», и он вряд ли понравится тем, кто не готов к сложной задумке режиссера. Так, певица Анна Седокова не оценила фильм: картина показалась ей переоцененной. Артистка посчитала, что бюджет «Довода» вышел непростительно высоким.

«Как можно потратить 200 млн на фильм, который даже никто никогда не вспомнит?», — возмутилась певица.

В сторис Седокова выложила видео, на которых насмехалась над сценами фильма.

«Сейчас будет главное решение вопроса. Боже, нет, только не это. Не говори!», — комментирует финал Довода звезда.

К слову, недавно на просторах Интернета появилась забавная компиляция «Довода» и классической советской комедии «Бриллиантовая рука».