«Ты самый сообразительный»: Водянова поздравила младшего сына от Портмана с днем рождения

Звезда мировых подиумов Наталья Водянова – мать пятерых детей. Сейчас она помолвлена с французским бизнесменом Антуаном Арно, вместе они уже 9 лет, и за это время красотка подарила ему двоих сыновей. А вот от первого брака с британским лордом Джастином Портманом у супермодели трое детей. И самому младшему, Виктору, 12 сентября исполняется 13 лет.

Многодетная мама поспешила поздравить своего любимого именинника. у себя в аккаунте Instagram она написала:

«Этому космическому ковбою сегодня 13! Я так люблю и горжусь тобой, Витенька, ты самый сообразительный (при всей данной конкуренции), остроумный и эмпатичный в нашей семье!», — признала достоинства сына мать.

Она уверена, что благодаря артистизму, чувству юмора и красноречию мальчик добьется больших успехов.

Кстати, 1 сентября Наталья Водянова отвела самого младшего сына от Арно в школу. Крохе Роману 4 годика, но во Франции, где живет семья топ-модели, как раз в этом возрасте идут на подготовительное обучение.