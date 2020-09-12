«Это как ядерный взрыв!»: Влад Топалов поблагодарил Регину Тодоренко за сына

Экс-участник группы Smash!! Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко познакомились в 2017 году. Долгое время пара хранила в тайне бурно закрутившийся роман. Летом 2018 звезды связали себя узами брака, а в конце того же года у них родился сын.

Бывшая ведущая «Орла и решки» активно ведет свой Instagram, в котором часто публикует фото любимого мужа и ребенка. Топалов решил не отставать, и опубликовал трогательный пост, нежно поблагодарив возлюбленную за первенца.

«Спасибо тебе, любимая, за это счастье — быть папой… Мой сын — это больше чем «все»… не знаю, как это описать. Но это как ядерный взрыв!», — написал под снимком с малышом на руках молодой родитель.

Многие поклонники остались в восторге от теплых слов Топалова в адрес жены.

«Дай Бог вам много сладких детишек,мудрости,любви! Чтобы дожили вместе до глубокой старости», «Это еще у Вас дочки нет. Там вооообще эндорфины зашкаливают! Желаю вам это прочувствовать… Вы хорошие родители», «Это замечательные слова. Слова взрослого мужчины, который любит свою семью», «Папа и сыночек. Мне так нравится ваша семья!», «Прямо до слез… Не каждый может быть отцом, не каждый воспринимает это как счастье. Вашему малышу повезло», — восхитились в комментариях фанаты.

Напомним, в этом году Регину Тодоренко лишили премии «Женщина года» за резкое высказывание в адрес жертв домашнего насилия. Досталось и звездному мужу, который вместе с ней вел прямой эфир в Instagram, когда и прозвучали неосторожные слова.

После скандала началась травля телеведущей: Тодоренко подверглась осуждению от коллег и пользователей интернета. Несколько крупных компаний разорвали договор на рекламу с участием женщины. Вскоре Регина Тодоренко попыталась восстановить свой имидж, сняв документальный фильм о домашнем насилии.