В счастливом ожидании: Подольская рассекретила беременность Топурии 

34-летняя солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в последнее время появляется на публике исключительно в широких нарядах – не просто оверсайз, а безразмерных. Наблюдательные подписчики тут же заподозрили девушку в беременности. К тому же, у нее все в личной жизни прекрасно – она счастлива с бизнесменом Львом Деньговым, с которым недавно вернулась из отпуска.

В своем Instagram Топурия никак не обсуждает слухи о беременности. Но на этот раз, кажется, ее интересное положение подтвердилось. Наталья Подольская, которая сама находится в счастливом ожидании сына от Владимира Преснякова, прокомментировала новое фото Топурии, на котором звезда позирует в невероятно широком платье.

«Держишься», — прокомментировала Подольская снимок Топурии.

Судя по объемам, срок у Топурии примерно такой же, как у Подольской, — Наталья должна родить в ноябре. Об этом, к слову, сообщили родители Преснякова, Елена и Владимир на шоу канала НТВ «Секрет на миллион».

У Кети Топурии уже есть ребенок. Дочка Оливия от брака с Львом Гейхманом родилась в 2015 году, а спустя два года семья распалась.