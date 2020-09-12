«Она кошка, которая гуляет сама по себе»: Иван Краско рассказал о «романе» с Татьяной Дорониной

Как отметил актер, он был без ума влюблен в актрису, но она была замужем в те годы за Олегом Басилашвили.

Актер Иван Краско заявил, что был в свое время без ума влюблен в актрису Татьяну Доронину. При этом об этом знал ее тогдашний муж актер Олег Басилашвили.

«Олег – умный человек. Умные – не ревнивые. Он все отлично понимал. Они разные с Олегом. Татьяна, во-первых, кошка, которая гуляет сама по себе, это уже сто процентов. А потом, норов у нее, конечно, крутой». Иван Краско

По словам Краско, спустя много лет после той безответной любви он встретился с Дорониной. Они обнялись и вспомнили былое. Краско добавил, что в свое время он мог сидеть и часами просто наблюдать за Дорониной. Все в театре знали о его чувствах к звезде. При этом Краско не позволял себе вольности. Он знал, что сама Доронина любила без ума своего мужа Олега Басилашвили, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Доронина и Басилашвили прожили в браке восемь лет. Они расстались в далеком 1963 году. После этого актриса еще четыре раза выходила замуж. При этом детей у нее не было ни от одного из мужей.