Евгения Медведева купила двухэтажный особняк своим родным

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева купила шикарный особняк своим родителям. Надо сказать, что двадцатилетняя фигуристка не поскупилась. Дом двухэтажный и явно стоит не один миллион рублей. Он полностью из красного кирпича. Теперь в доме живут ее мама и бабушка.

Кстати, рядом с особняком расположен довольно большой участок земли. Он покрыт тротуарной плиткой. Как заметила сама фигуристка, в новом жилье ее семья еще не обжилась. Ведущие программы «На дачу!» (Первый канал) пришли в гости к звезде и оборудовали место для посиделок. Теперь Медведева может спокойно приглашать в свой дом друзей. В доме появился гриль, на котором можно готовить овощи и мясо.

Интересно, что сама Медведева заявила: она любит побыть одна. Порой звезда закрывается в одной из комнат шикарного дома, чтобы порисовать.

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Напомним, что звезда фигурного катания последние два года жила в Канаде. Она тренировалась у наставника Брайана Орсера. Сейчас она пока живет в России. Не исключено, что в недалеком будущем фигуристка объявит о завершении своей карьеры. Часть экспертов считают, что ее лучшие годы на льду остались далеко позади.