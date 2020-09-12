«Глупость и грязь»: Пашаев утверждает, что не получал 11 млн рублей от Ефремова

Крупный паблик в Telegram сообщил: за свои услуги скандальный адвокат взял с Ефремова 11 миллионов рублей под расписку. Пашаев обещал обеспечить актеру свободу, однако на днях суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам тюремного заключения.

По словам источника, у близких актера на руках есть расписка от адвоката о получении 11 миллионов рублей за обязательство обеспечить подзащитному условное наказание или небольшой срок в колонии-поселении. Также говорится о том, что семьей Ефремова запущена процедура возврата выплаченных денег, так как свое обещание Пашаев не выполнил.

Редакция kp.ru связалась с прославившимся юристом. На прямой вопрос о существовании злополучной расписки Пашаев уверенно ответил:

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле».

Накануне в интервью каналу «Москва24» адвокат возмутился и заявил, что вообще работал без гонорара.

«Как я мог обещать условный срок или минимальный, если со стороной потерпевшего невозможно было договариваться? Я же понимал, что делаю. Поэтому мы с партнером Елизаветой Шаргородской работали бесплатно», — уверяет Пашаев.

Михаил Ефремов ранее уже высказал свое недовольство работой адвоката. По мнению артиста, Пашаев крупно его подставил.

Также стало известно, что и сам юрист может оказаться в тюрьме вслед за своим подзащитным: эксперты подсчитали, что Пашаев допустил ряд грубых нарушений в ходе ведения защитного процесса.