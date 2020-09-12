Мать Тимати показала, кто кормит ее старшего сына после расставания с Анастасией Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Черноморская в Instagram поделилась кадрами, на которых запечатлены два ее наследника – сыновья Тимати и Артем. На фото можно увидеть, как младший брат подкармливает Тимати. Судя по всему, именно Артем сейчас заботится о старшем брате и следит, чтобы он регулярно ел. После расставания с моделью Анастасией Решетовой музыкант, как известно, предоставлен сам себе.

«Как это часто бывает у деловых партнеров, обсуждения проходят за трапезой. Младший кормит старшего». Симона Черноморская

Напомним, что модель Анастасия Решетова недавно заявила: их шестилетний роман с Тимати подошел к концу. При этом их общему сыну Ратмиру нет еще и годика.

Кстати, Симона после этих известий закрыла на своей страничке все комментарии. Как известно, многие пользователи именно ее винят в расставании Тимати и Решетовой. При этом подписчики считают, что рэпер отдаст сына на воспитание своей маме, забрав его у Решетовой.