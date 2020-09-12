«Ох уж эти ножки!»: Лобода в присборенном платье-бюстье из кожи похвасталась тонкими щиколотками

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода сводит мужчин с ума не только своим голосом. 37-летняя дива обладает стройной фигурой и изящными формами, подчеркивая их эффектными нарядами на радость фанатов. Недавно она отдыхала на Миконосе, откуда радовала подписчиков в Instagram красивыми фото.

Вернувшись к работе, звезда не перестала делиться роскошными кадрами и накануне заставила многих подписчиков затрепетать от восхищения. Лобода позировала на фоне крыльца в кожаном платье-бюстье, присборенном по всей длине, а также босоножках с перемычками, подчеркнувших ее тонкие щиколотки.

«Вот это ноги!!! Вау! Супер!», «Ох уж эти ножки!», «Самая лучшая», «Лобода Сергеевна ,вы идеальна», «Роскошная!», «Барби», «Ого, какие ноги», «Красивое платье, плавать на яхте», — пишут фанаты.

Многие, в то же время, посчитали, что Лобода сильно похудела. И советуют больше не сбавлять вес.