«Был сказочный вечер»: Зудина поделилась снимками с молодыми Меньшиковым и Дапкунайте

Актриса Марина Зудина в Instagram поделилась архивными кадрами, на которых кроме нее можно увидеть знаменитого актера и режиссера Олега Меньшикова, актрис и ее близких подруг Ингеборгу Дапкунайте и Евдокию Германову. Звезды, которые в те годы еще не были так известны, сидят за столом и рассматривать фотографии. При этом на столе у них можно увидеть спиртные напитки. Судя по всему, в те годы они весело проводили время.

«Архив. Начало 90-х. Олег Меньшиков играет Сергея Есенина в Лондоне в театре «Глобус» в спектакле «Когда она танцевала» по пьесе Мартина Шермана. Ванесса Редгрейв — Айседора! Ингеборга Дапкунайте, Евдокия Германова и я у него в гостях. Был сказочный вечер! Евдокия, спасибо за эти фото и чудесные воспоминания! Пусть они останутся со мной!» Марина Зудина

«Это эпохально. Играть вместе с Ванессой Редгрейв», «Многое впереди и, наверное, лучшее. Как здорово, что это было. Пробы себя в различных амплуа, сомнения и одновременно вера в себя, в товарищей единых по духу», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что в те годы у Зудиной уже был бурный роман с режиссером Олегом Табаковым. В 1995 году она родила от него сына Павла, а еще через 11 лет дочь Машу.