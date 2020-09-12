«Мой визуальный гений»: Горбань запечатлелась на отдыхе на Мальдивах с «конкурентом Нагиева»

Актриса, как известно, счастлива уже четыре года в браке с фотографом Кириллом Зоткиным.

Актриса и звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в Instagram поделилась фотографией со своим мужем фотографом Кириллом Зоткиным. Пара уже четыре года вместе. На фотографии фотограф нежно обнимает любимую женщину, с которой весело проводит время в отпуске на Мальдивах. Кстати, некоторые пользователи считают Зоткина «конкурентом Нагиева». Как известно, актриса является экранной женой популярного актера по сериалу «Кухня».

«Довольные моськи. Мой визуальный гений». Мария Горбань

«Машуля, прическа, конечно, у вас отпад. Видимо, сильный ветер подул», «Семья, это прекрасно! А любящие друг друга в этой семье люди составляют счастье! Берегите это состояние и меньше выставляйте напоказ!» «Опять вы, Маша, с конкурентом Нагиева запечатлелись», — стали подшучивать в комментариях пользователи.

Напомним, что Марии Горбань в этом году исполнится уже 34 года. Ее дочери Стефании шесть лет. При этом отцом ребенка является не Зоткин. Ранее звезда «Кухни» была замужем за осветителем Олегом Филатовым, от которого и родила наследницу.