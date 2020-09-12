«Мой визуальный гений»: Горбань запечатлелась на отдыхе на Мальдивах с «конкурентом Нагиева»

Актриса и звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в Instagram поделилась фотографией со своим мужем фотографом Кириллом Зоткиным. Пара уже четыре года вместе. На фотографии фотограф нежно обнимает любимую женщину, с которой весело проводит время в отпуске на Мальдивах. Кстати, некоторые пользователи считают Зоткина «конкурентом Нагиева». Как известно, актриса является экранной женой популярного актера по сериалу «Кухня».
«Довольные моськи. Мой визуальный гений».
«Машуля, прическа, конечно, у вас отпад. Видимо, сильный ветер подул», «Семья, это прекрасно! А любящие друг друга в этой семье люди составляют счастье! Берегите это состояние и меньше выставляйте напоказ!» «Опять вы, Маша, с конкурентом Нагиева запечатлелись», — стали подшучивать в комментариях пользователи.
Напомним, что Марии Горбань в этом году исполнится уже 34 года. Ее дочери Стефании шесть лет. При этом отцом ребенка является не Зоткин. Ранее звезда «Кухни» была замужем за осветителем Олегом Филатовым, от которого и родила наследницу.