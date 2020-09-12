«Когда дети все вместе – это любовь»: сыновья и дочка Эмина облепили маленькую Афину

Музыкант собрал в выходной день всех своих наследников вместе.

Певец Эмин Агаларов в Instagram поделился красивым снимком со всеми своими наследниками. На фотографии можно увидеть его красавчиков сыновей – Али и Микаила, а также старшую приемную дочь Амину. Все дети находятся рядом с годовалой Афиной, которая сидит в детском стульчике. Интересно, что все дети смотрят в кадр, а вот Афина отвернулась. Музыкант не хочет показывать лицо своей младшей дочери.

«Когда дети все вместе – это любовь». Эмин Агаларов

«Какая у вас большая и дружная семья», «Дети – это счастье. Незаменимое никем и ничем», «Пусть почаще дети будут с вами, Эмин», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что несколько месяцев назад Эмин Агаларов объявил о расставании со своей женой, мамой Афины, моделью Аленой Гавриловой. Сейчас известный азербайджанский музыкант, судя по всему, одинок. Он сосредоточился на воспитании детей, которые очень много времени проводят вместе со своим знаменитым отцом.