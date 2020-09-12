«Любимая работа и в выходные в радость»: Арнтгольц запечатлелась в розовом спортивном костюме

Актриса Татьяна Арнтгольц в Instagram поделилась красивой фотографией. На кадре звезда сидит на стуле. Она, судя по всему, приехала на съемку программы «Жди меня». На актрисе красивый спортивный костюм розового цвета.

«Любимая работа и в выходные в радость! Ура!» Татьяна Арнтгольц

«Какая же вы красивая. Моя любимая актриса уже много лет», «Годы идут, но Таня все такая же красавица», «Таня, вы здесь похожи на свою сестру Олю. Хотя я всегда вас четко различала и никогда не путала. Вы обе красавицы и талантливые девочки. Ваше участие в фильмах, это как гарант качества. Но вас люблю больше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц есть дочь Маша от актера Ивана Жидкова. Девочке совсем скоро, 15 сентября, исполнится 11 лет. С мужем она рассталась в 2013 году. В ближайшее время Арнтгольц должна выйти замуж за актера Марка Богатырева.