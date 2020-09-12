«Стальная свадьба – это сильно»: Плющенко поздравил Рудковскую с 11-летием совместной жизни

Двукратный олимпийский чемпион поделился красивым архивным кадром, на котором он запечатлен со своей любимой женой.

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram поздравил с 11-летием совместной жизни свою жену продюсера Яну Рудковскую. Он разместил красивый снимок из прошлого. На кадре Плющенко и Рудковская нежно целуются и обнимаются.

«Одиннадцать лет со дня свадьбы. Стальная свадьба – это сильно». Евгений Плющенко

«Какие красивые. Счастья вам. Поздравляем», «Красивая пара. Очень счастливые вы на этой фотографии», «Женя, желаю вам встретить вместе с Яной золотую свадьбу. Вы просто лучшие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что роман Плющенко и Рудковской начался на «Евровидении» в 2008 году. Они вместе привели тогда к победе певца Диму Билана. В начале 2013 года у звездного семейства на свет появился сын Саша. Ему сейчас уже семь лет. Мальчик делает успехи в фигурном катании. Он уже не раз побеждал на соревнованиях, где были ребята старше его по возрасту. Плющенко и Рудковская мечтают, чтобы их сын в будущем стал олимпийским чемпионом.