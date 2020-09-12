Катерина Шпица в платье из «Стиляг» с корсетом запечатлелась в коридоре сочинской гостиницы

Звезда рассказала смешную историю, как они с мужем не могли попасть в свой номер.

Актриса Катерина Шпица, которая на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи удивила всех своим «фантастическим» платьем в горох, как из фильма «Стиляги», в Instagram рассказала забавную историю, которая случилась у нее в гостинице.

Как отметила актриса, она с мужем директором сети фитнес-центров Русланом Пановым вышла из номера, чтобы сфотографироваться с подругой. Снимок должен был сделать ее любимый. В это время дверь в номер захлопнулась. Звезда разместила фотографию в том самом платье, которое произвело фурор у гостей фестиваля.

«Ключ — внутри. Счастливый от того, что только что снял половину костюма Руслан — без майки. Кому идти на ресепшн? А сейчас у нас впереди первый день кинопоказов». Катерина Шпица

Напомним, что Катерина Шпица и Руслан Панов сыграли свадьбу в 2018 году. Общих детей у них пока нет. От предыдущих отношений у актрисы есть сын Герман. Ему в этом году исполнилось восемь лет.