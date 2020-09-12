«Наш поход в ЗАГС был большой ошибкой»: Юлиан высказался о неудачном союзе с Анастасией

Певец Юлиан, который не так давно развелся со своей коллегой по сцене Анастасией, заявил, что подвергся атакам поклонниц, когда остался одинок. По его словам, многие фанатки предлагали ему руку и сердце, но он всем ответил отказом.

Как сказал исполнитель, сейчас ему нужен покой. С Анастасией после развода они помирились. Звезды и дальше собираются вместе выступать. Как сказал 47-летний Юлиан, они в какой-то момент поняли, что дружба важнее всех разборок и выяснения отношений на публике.

«Хотя, конечно, я признаю, что наш поход в ЗАГС был большой ошибкой. Тридцать лет дружбы дороже!» Юлиан

Напомним, что Юлиан и Анастасия в 2019 году сыграли свадьбу. Вместе они смогли прожить чуть больше года. Анастасия позже отмечала, что под одной крышей с Юлианом у них часто происходили склоки и разборки. Она считает, что этот союз был обречен на развод. Любопытно, что для Юлиана поход в ЗАГС в 2019 году был первым браком. А вот для Анастасии – восьмым, сообщает «Собеседник».