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«Ты мое сердце!»: Екатерина Гордеева нежно поздравила дочь от покойного Гринькова с 28-летием

Дарья, которую многие называют копией отца, вместе с мамой много лет живет в Америке.

«Ты мое сердце!»: Екатерина Гордеева нежно поздравила дочь от покойного Гринькова с 28-летием
Гриньков и Гордеева считались одной из самых красивых пар/http://globallookpress.com/

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram нежно поздравила с 28-летием свою старшую дочь Дарью. Отцом ребенка является фигурист Сергей Гриньков, который скончался в 1995 году после обширного инфаркта.

«С днем рождения, моя красавица! Ты мое сердце!»

Екатерина Гордеева

«Копия папы. И улыбка такая же. Поздравляем с днем рождения Дашу», «Счастья ей безмерного и счастливой судьбы», «И мамины, и папины черты есть у дочки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков побеждали на Олимпиаде в 1988 году в канадском Калгари и в 1994 году в норвежском Лиллехамере. Пара считалась одной из самых красивых в мире фигурного катания начала девяностых годов прошлого века. После смерти Гринькова Гордеева несколько лет была одна. В 2001 году она вышла замуж за олимпийского чемпиона Илью Кулика. В 2002 году у них родилась дочь Елизавета.

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АмерикаДарья ГриньковаЕкатерина ГордееваЕлизавета КуликСергей Гриньков