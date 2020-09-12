«Бог с ней, с Мариной»: Станислав Садальский объяснил, почему ушел из «Современника»

Как отметил актер, сейчас у него нет желания переступать порог этого легендарного театра.

Актер Станислав Садальский на своем Ютуб-канале рассказал, почему он покинул в свое время стены театра «Современник». Как выразился актер, когда он только пришел в театр, то был «убогим сиротой». Каких-то значимых ролей ему первое время не предлагали. Позже он репетировал роль для спектакля «Фантазии Фарятьева».

«Меня выперла оттуда Марина Неелова. Но Бог с ней, с Мариной». Станислав Садальский

Как сказал актер, сейчас у него нет никакого желания переступать порог этого театра. В него он не ходит принципиально. Хотя иногда он все-таки появляется в театре. Это происходит, когда кто-то из его близких людей уходит из жизни.

Актер вспомнил, что однажды его подозвала к себе на траурном мероприятии тогдашний худрук Галина Волчек. Они обнялись. К ней у него нет никаких претензий. Добавим, что Волчек уже ушла из жизни. Это случилось в прошлом году.

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Отметим, что Станислав Садальский отдал «Современнику» восемь лет жизни. В 1981 году он ушел из театра из-за разногласий.