Яна Троянова призналась, что благодаря сериалу «Ольга» стала зарабатывать больше мужа-режиссера

Как заметила актриса, Василий Сигарев никогда не комплексовал по этому поводу.

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова призналась, что в какой-то момент благодаря съемках в этой нашумевшей картине стала зарабатывать больше своего мужа-режиссера Василия Сигарева.

«Сигарев никогда не боролся за главенство в семье. И у меня нет дурацкого предрассудка, что мужчина должен быть кормильцем». Яна Троянова

Как заметила Яна Троянова, она многим обязана своей второй половинке. Тех же съемок в «Ольге» никогда не было, если бы не любимый муж. По словам звезды, она может после съемок, когда получит хороший гонорар, потом год не работать. В такие моменты уже муж обеспечивает ее всем необходимым для жизни, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что Яна Троянова и Василий Сигарев вместе уже 17 лет. Свою карьеру актриса начинала со съемок в артхаусном кино. По-настоящему известной она стала после выхода «Ольги».