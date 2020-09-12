«Голубоглазый ангел»: беременная Мерьем Узерли поделилась новым фото

По мнению многих фанатов актрисы, в ожидании второго ребенка женщина стала еще краше.

37-летняя Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный Век», недавно сообщила, что ждет второго ребенка. Среди поклонников уже ходили слухи об интересном положении актрисы, и она подтвердила догадки.

В комментариях к новому селфи Мерьем Узерли, опубликованном в личном микроблоге знаменитости, многие подписчики восхитились красотой актрисы. Некоторые из поклонников считают, что беременность сделала женщину еще краше.

«Голубоглазый ангел», «Очаровательна», «Бездна океана», «Как красиво», «Королева», — не могут сдержать восторг подписчики.

На снимке Узерли смотрит поверх камеры телефона и подставляя большие голубые глаза под лучи солнца. Выразительные губы, длинные ресницы и минимум макияжа — актриса не боится запечатлеть свою естественную красоту. Для солнечного селфи звезда выбрала простой и стильный образ: белую футболку украшает массивная золотая цепь с замочком. Актриса небрежно собрала волосы в пучок, из которого выбились золотистые пряди, волнами обрамляющие лицо.

В числе подписчиков актрисы немало и русскоязычных поклонников.

«Эти пухлые губки и большие глазки сводят с ума! Красотка!», «Мерьем, какая же красивая женщина», «Как же я вас обожаю», «Красавица! А глазки…», «Какая очаровательная, любим вас», «Вы — луч света», — восхищаются фанаты.



К слову, сама Мерьем Узерли на протяжении 10 лет изучала русский язык в школе.

Напомним, Мерьем Узерли прославилась благодаря ролям в сериалах «Великолепный век» и «Королева ночи». В настоящий момент звезда воспитывает 6-летнюю дочь от турецкого бизнесмена Джанома Атешема. С ним актриса рассталась во время своей первой беременности.