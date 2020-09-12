«Марс становится ретроградным»: Наталья Андрейченко вслед за Володиной занялась прогнозами

Актриса дала свои рекомендации, что делать в период с 10 сентября по 14 ноября.

«Мэри Поппинс» советского кино Наталья Андрейченко в Instagram рассказала, что можно, а что нельзя делать в период с 10 сентября по 14 ноября. Звезда, судя по всему, занялась прогнозами. Слава астролога Василисы Володиной ей, возможно, не дает покоя.

«На период с 10 сентября по 14 ноября Марс становится ретроградным. Я уже писала об этом. Вот мои рекомендации, что делать, а чего лучше избежать в этот период». Наталья Андрейченко

Как отметила Андрейченко, можно «переделывать то, что давно хотели». Также можно заняться проектами, которые не были доделаны ранее, возобновить тренировки, сделать ремонт, пересмотреть свои жизненные цели. Кроме того, можно даже возобновить отношения с бывшим бойфрендом.

Но есть и список дел, к которым, по мнению Андрейченко, прикасаться нельзя. Так, она советует остерегаться новых проектов, не вступать в борьбу и конкуренцию, не делать операции (особенно пластические). Также Андрейченко не рекомендует покупать автомобиль и другую технику, не заниматься экстримом, не испытывать терпение агрессивных людей и животных, не проводить активные тренировки.

Напомним, что Андрейченко живет последние годы в Мексике. В родной стране она сейчас достаточно редкий гость.