«Мои родные и любимые девочки»: Меньщиков засветил лицо своей новорожденной младшей дочки

Участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram засветил личико своей новорожденной младшей дочки. Он опубликовал видео, на котором ребенка держит на руках его жена Ангелина Монах.

При этом лицо девочки шоумен прикрыл смайликом в виде сердечка. Однако ребенка можно без проблем рассмотреть. Девочка на записи спит.

«Мамина доча», «Ой, какая она у вас классная. Счастья вам, любимые», «Поздравляю. Счастья и любви вашей семье», «Мамочке и ребенку главной сейчас здоровья. Степа, берегите их», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Степан Меньщиков стал многодетным отцом. От первого брака с Евгением Шамаевой у него двое детей. Правда, сын не родной, но Меньщиков помогает ребенку и считает его своим. Не так давно шоумен в шутку отмечал, что его сыну надо упорно учиться, чтобы не повторить путь отца и после школы не оказаться на «Доме-2».