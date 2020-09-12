«Я ничего не потерял»: Дмитрий Шепелев озвучил свой годовой доход

Телеведущий заявил, что не жалеет об уходе из программы «На самом деле».

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время шоу «Макарена» на Ютубе проговорился о своей годовой зарплате на телевидении. Один из поклонников проекта предположил, что в программе «На самом деле», которая выходит на Первом канале, зарплата звезды была 30 миллионов рублей в год. Шепелев не стал отрицать этот факт.

Также у Шепелева поинтересовались, какая у него сейчас зарплата. Как известно, с недавних пор он ведет шоу «Ты как я» на канале ТНТ.

«Я ничего не потерял», — заявил Шепелев, говоря о деньгах.

Также гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске отметил, что программу «На самом деле» делают профессионалы. Сам он ушел, потому что не хотел обсуждать темы, которые поднимались в передаче. Они, как он выразился, не для него.

Напомним, что в студии программы «Ты как я» Шепелев встречается со звездами и их детьми. Ранее он отмечал, что счастлив вести именно подобную программу, где нет никаких скандалов.