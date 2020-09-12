В целях безопасности: Анна Нетребко ушла на самоизоляцию

У солиста Большого театра Ильдара Абдразакова обнаружили коронавирус. Именно поэтому его партнерша по постановке «Дон Карлос» Анна Нетребко решила уйти на недельную самоизоляцию. Об этом оперная певица объявила в своем Instagram. Она пояснила, что сдала тест на CoViD-19, который показал отрицательный результат.

«Я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих!», — написала Нетребко.

Также она пояснила, что постановку «Евгений Онегин» в Мариинском театре, где Анна играет Татьяну, перенесли с 18 сентября на декабрь.

Отметим, что оперу «Дон Карлос», которая должна была пройти 10 сентября в Большом театре, отменили в связи с болезнью ведущего солиста. Кроме того, у одной из балерин тест на коронавирус также показал положительный результат. После этого на карантин ушли все артисты, хотя заболевания у них не выявили.