«Я очень сильно обжегся»: Шепелев рассказал, что ему не нравилось в отношениях с Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время шоу «Макарена» на Ютубе заявил, что во время романа с певицей Жанной Фриске его раздражал один факт: им не давали прохода репортеры. Звезд буквально преследовали по пятам светские журналисты. Телеведущий испытывал от этого большой дискомфорт.

«Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом. Она — еще более публичный человек, чем я. Еще куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, то мне от этого стало очень страшно». Дмитрий Шепелев

Напомним, что сейчас Шепелев счастлив с дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть ребенок от предыдущих отношений. Он ровесник Платона Шепелева, его сына от гражданского брака с Жанной Фриске. Общих детей у звезд пока нет, но Шепелев не раз говорил, что мечтает о большой семье.

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Шепелев уже несколько лет не дает Платону видеться с бабушкой и дедушкой, родителями Фриске. Он разругался с ними в пух и прах. Родители Фриске отмечали: они верят, что когда Платон подрастет, то сделает правильные выводы: кто ему друг, а кто враг.