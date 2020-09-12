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Разочарование «Кинотавра»: Фандера появилась на дорожке в мешковатом платье не по размеру

Дизайнер Ксения Князева отметила, что наряд все время слетал с плеч и груди актрисы.

Разочарование «Кинотавра»: Фандера появилась на дорожке в мешковатом платье не по размеру
Наряд Фандеры стал главным разочарованием "Кинотавра"/http://globallookpress.com/

Наряд актрисы Оксаны Фандеры стал главным разочарованием «Кинотавра». Такое мнение выразила известный модный дизайнер Ксения Князева.

Оксана Фандера. Фото
Фандера разочаровала нарядом на «Кинотавре»/Владимир Веленгурин/КП

«Платье Оксане не по размеру, оно все время слетает с плеч и с груди. Оксана очень худенькая для этого наряда. И в районе бедер платье какой-то мешковатый вид имеет».

Ксения Князева

Как считает Князева, подобные платья, по задумке авторов его создания, должны четко сидеть на талии и груди, чтобы подчеркивать силуэт. Здесь же оно сделало из красивой фигуры актрисы «непонятный прямоугольник». Кроме того, дискомфорт звезде явно доставляет тот факт, что платье все время надо поправлять, чтобы оно ровно сидело, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Оксане Фандере сейчас 52 года. Она замужем за актером и кинорежиссером Филиппом Янковским. От него у нее двое детей – сын Иван и дочь Елизавета, которая два года назад закончила ГИТИС.

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