«Образ из «Стиляг»: Шпица пришла на «Кинотавр» в платье в горох с «фантастическим» корсетом

Актриса в очередной раз доказала, что находится в потрясающей форме.

Актриса Катерина Шпица появилась в Сочи на 31-м по счету кинофестивале «Кинотавр» в очень красивом платье в горох, которое выгодно открыло ее плечи. Наряд звезды оценила дизайнер Ксения Князева.

«У Екатерины в этом году образ из фильма «Стиляги». Мне нравится бижутерия и платье. Тут такой фантастический корсет, который эффектно приподнял бюст». Ксения Князева

Как заметила Князева, Катерина Шпица подобрала для выхода на красную дорожку очень правильный корсет. При этом дизайнер была разочарована туфлями актрисы цвета бордо. Их, как она считает, нужно было поддержать красной помадой, но Шпица по каким-то причинам этого не сделала. По словам Князевой, бордовые туфли отягощали на фестивале образ звезды. На ней лучше бы в этот вечер смотрелись лодочки или босоножки, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Катерина Шпица — популярная актриса. С 2018 года она замужем за директором сети фитнес-клубов Русланом Пановым.