Янина Студилина показалась на «Кинотавре» в струящемся черном платье с трендовыми цепочками

Актриса Янина Студилина появилась на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр», который по традиции проходит в Сочи, в очень красивом платье. Звезда сериала «Ранетки» стала одной из главных звезд вечера.

Как отметила звездный дизайнер Ксения Князева, платье у актрисы прекрасно подобрано. Оно ей к лицу. Правда, немного смущает, что оно черного цвета. Как сказала Князева, в этом году вообще тренд «Кинотавра» — черный цвет. С чем это связано – сказать достаточно сложно. Возможно, такой дресс-код легендарного фестиваля.

«Платье красивое, с трендовыми цепочками, которые делают акцент на спине. Платье струится и очень мне нравится».

Ксения Князева

Отметим, что Янина Студилина стала широко известна зрителям после выхода сериала «Ранетки». В нем она блестяще сыграла роль Полины Зеленовой. Добавим, что Студилина уже много лет замужем за сыном продюсера канала СТС Александром Роднянским-младшим. Вместе они с 2008 года, сообщает «Комсомольская правда».