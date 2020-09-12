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Янина Студилина показалась на «Кинотавре» в струящемся черном платье с трендовыми цепочками

Наряд звезды вызвал одобрение у модного дизайнера.

Янина Студилина показалась на «Кинотавре» в струящемся черном платье с трендовыми цепочками
Студилина блеснула на "Кинотавре"/http://globallookpress.com/

Актриса Янина Студилина появилась на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр», который по традиции проходит в Сочи, в очень красивом платье. Звезда сериала «Ранетки» стала одной из главных звезд вечера.

Янина Студилина. Фото
Студилина появилась на «Кинотавре» в красивом платье/Владимир Веленгурин/КП

Как отметила звездный дизайнер Ксения Князева, платье у актрисы прекрасно подобрано. Оно ей к лицу. Правда, немного смущает, что оно черного цвета. Как сказала Князева, в этом году вообще тренд «Кинотавра» — черный цвет. С чем это связано – сказать достаточно сложно. Возможно, такой дресс-код легендарного фестиваля.

«Платье красивое, с трендовыми цепочками, которые делают акцент на спине. Платье струится и очень мне нравится».

Ксения Князева

Отметим, что Янина Студилина стала широко известна зрителям после выхода сериала «Ранетки». В нем она блестяще сыграла роль Полины Зеленовой. Добавим, что Студилина уже много лет замужем за сыном продюсера канала СТС Александром Роднянским-младшим. Вместе они с 2008 года, сообщает «Комсомольская правда».

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