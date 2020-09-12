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«А-ля Наташа Ростова»: Толстоганова пришла на «Кинотавр» в платье с фатиновыми вставками на рукавах

Актриса стала одной из главных звезд вечера, на который не пустили зрителей.

«А-ля Наташа Ростова»: Толстоганова пришла на «Кинотавр» в платье с фатиновыми вставками на рукавах
Толстоганова покорила своим нарядом "Кинотавр"/globallookpress.com/

Актриса театра и кино Виктория Толстоганова появилась на фестивале «Кинотавр» в элегантном черном платье с фатиновыми вставками на рукавах.

Виктория Толстоганова. Фото
Толстоганова стала одной из главных звезд «Кинотавра»/Владимир Веленгурин/КП

Как отметила дизайнер Ксения Князева, у Толстогановой очень легкий и струящийся образ, который, что очень важно, «не перегружен». Кроме того, дизайнер отметила прическу звезды. У нее в этот вечер были очень красиво уложены волосы.

«Струится, летит, такая «а-ля Наташа Ростова» только в черном варианте. Очень правильно подобранная обувь, очень тонкая аккуратная босоножка».

Ксения Князева

Отметим, что 31-й по счету «Кинотавр» проходит из-за коронавируса в необычном режиме. На нем в этом году не так много звезд и гостей. Все при этом часто омывают руки антисептиками, боясь заразиться. Все вечеринки и банкеты, которые были главным украшением прошлых лет, отменены. В расписании только премьеры картин. Зрителей на фестивале в этом году не увидеть. Кругом стоят пустые кресла, сообщает «Комсомольская правда».

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