Арарат Кещан рассказал свою версию истории, из-за которой его лишают прав

Звезда сериала «Универ» согласен, что повернул не по правилам, но езду по встречной полосе не признает.

Звезда «Универа», актер Арарат Кещян отреагировал на новость о том, что его собираются лишить прав за нарушение ПДД. 41-летний мужчина написал в Instagram большой пост, в котором подробнейшим образом описал то, что с ним произошло.

По его словам, дорожный инцидент случился еще три месяца назад, когда он ехал в аэропорт встречать семью из Сочи. Перед ним по шоссе ехал BMW, водитель который хамовато вел себя за рулем. Арарат пристроился за ним, и на Т-образном перекрестке по ошибке повернул налево, следом за впередиидущим.

«Вот тут моя ошибка, сплоховал и не заметил знак «Поворот направо». Понял я это, увидев перед собой сплошную. Но, как говорится, дело сделано, я уже на дороге, завершил маневр, пересек сплошную и повернул налево. Нарушил. Согласен. Не спорю», — вспоминает актер.

Проехав уже немало после того перекрестка, Кещян заметил преследующую его машину ДПС. Мужчина остановился, и инспекторы стали убеждать его, что он выехал на встречную полосу. Арарат попросил предъявить видео, но полицейские проигнорировали его просьбу. Они составили протокол, с которым актер не согласился.

Дело дошло до суда, в котором водитель требовал показать видео с его ездой по встречке, но пока не смог добиться справедливости. Обвинение в отношении него строится на том, что полицейские видели своими глазами. Поклонники актера поддерживают его в комментариях и советуют запастись терпением, чтобы выпутаться из этой ситуации.