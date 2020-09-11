«Ощущения – кайф!»: Дудь похвастался эффектным дизайном на ногтях

Мода на мужской дизайн ногтей добралась и до российских знаменитостей. Примеру Джонни Деппа, Джареда Лето, Криштиану Роналду активно следуют отечественные звезды: рэпер Моргенштерн, певец Егор Крид. В их полку прибыло — оригинальный маникюр теперь предпочитает и журналист Юрий Дудь.

Блогер похвастался своим новым дизайном ногтей на руках в аккаунте Instagram. Дудь выбрал для оформления буквы, складывающиеся в слова «punk» и «rock».

«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!» — подписал фото Дудь.

Многим фолловерам маникюр Дудя пришелся по душе, и они даже начали благодарить журналиста за его смелость: «Вау! Это бомбезно», «Вот же! Мы топим за то, что ногти — это часть стиля. У маникюра нет гендера. Юрий! Спасибо, что несете творчество в массы», «Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя», «Юра, здорово!»

Но нашлись и те, кто начал осуждать блогера и высказывать свое недовольство по отношению к выбору Юры.