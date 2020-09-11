Репортеры обсуждают расставание Янковского с дочерью Кинчева

Актер Иван Янковский, по сообщению некоторых СМИ, расстался с дочерью лидера группы «Алиса» Константина Кинчева — Верой Панфиловой. Вместе они были больше десяти лет и, казалось, что эти отношения завершатся браком.

По слухам, партнер Кристины Асмус по фильму Клима Шипенко «Текст» якобы успел закрутить новый роман. Поговаривают, что сейчас сын Оксаны Фандеры симпатизирует Диане Пожарской, у которой, к слову, есть муж. Однако сам Янковский эти домыслы никак не комментирует.

В соцсетях пользователи в последнее время часто спрашивают Ивана, что же произошло у него с Панфиловой. Но он сохраняет молчание. Между тем девушка с недавних пор перестала публиковать совместные снимки с Иваном. Что и дало пищу для сплетен.

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Поговаривают, что Диана Пожарская – девушка по своей натуре влюбчивая. Она в свое время активно флиртовала, к примеру, с актером Милошем Биковичем, звездой картины «Холоп». При этом с 2016 года Пожарская замужем за режиссером Артемом Аксиненко. О разводе официально они никогда не объявляли, сообщает 7days.