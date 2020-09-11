«По стопам Бузовой»: Рудова без белья засветила грудь в просвечивающем топе

Как отметила актриса, каждый человек уникален, и никто не имеет права говорить ему, что он некрасив.

Актриса Наталья Рудова в Instagram блеснула своей точеной фигурой. На фотографии она запечатлена в просвечивающем топе и симпатичной мини-юбке. Звезда оставила для своих поклонников многозначительный пост, посвященный мотивации. Кстати, ранее подобный снимок в облегающей блузе на своей страничке публиковала поющая телеведущая Ольга Бузова, за что подверглась критики.

«Никто не имеет права говорить вам, что вы некрасивы или какие-то не такие. Потому что каждый из вас уникален. Никто не имеет права говорить вам, что вы слабые. Потому что каждый из вас уникален. Никто не имеет права говорить вам, что вы не талантливы. Потому что каждый из вас уникален. Никто не имеет права говорить вам, что вы чего-то не можете. Потому что каждый из вас уникален. Никто не имеет права говорить вам, что вы чего-то недостойны. Потому что каждый из вас уникален». Наталья Рудова

«По стопам Бузовой пошла», «Что за бесстыдство!» «Наташа, можно и поскромнее быть. Почему публикуете такие пикантные снимки?» — стали задавать вопросы подписчики.

Напомним, что Наталья Рудова получила большую известность после выхода сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага». Симпатичная блондинка, которой сейчас 37 лет, не любит делиться подробностями своей личной жизни. Известно только, что пока она не замужем.